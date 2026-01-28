„Semnal de alarmă” la Bruxelles: Europa își reface strategia energetică după tensiunile cu SUA

Jorgensen a descris tensiunile recente generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda drept un „semnal de alarmă” pentru Europa, care ajunge să se bazeze tot mai mult pe un singur furnizor, după ce și-a redus drastic importurile din Rusia. În prezent, SUA asigură aproximativ 57% din LNG-ul importat de UE și circa 27% din consumul total de gaze al blocului, potrivit datelor prezentate în contextul declarațiilor oficialului european.

„Discutăm cu țări din toată lumea care pot livra LNG către noi”, a spus comisarul, citat de Bloomberg, precizând că, în săptămânile următoare, urmează întâlniri și vizite pentru a explora livrări suplimentare din Canada, Qatar și state din Africa de Nord.

Recalibrarea vine în condițiile în care un acord comercial UE–SUA încheiat anul trecut includea un angajament al blocului comunitar de a cumpăra energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028, ca parte a strategiei de înlocuire a resurselor rusești.

În paralel, Canada își semnalizează propriul interes pentru diversificare. Ministrul canadian al energiei, Tim Hodgson, a declarat recent, la o conferință în India, că Ottawa vrea să-și reducă dependența de piața americană — în prezent destinația pentru 98% din exporturile energetice canadiene — și să-și extindă vânzările către alte regiuni.

În acest timp, UE continuă să primească încă o parte din LNG din Rusia (aproximativ 15%, conform informațiilor vehiculate în discuțiile recente), însă a convenit un plan de eliminare treptată a acestor importuri. Moscova a criticat direcția Bruxellesului: purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că renunțarea la gazul rusesc ar împinge Europa spre o dependență mai mare de un număr mic de surse, „în principal Statele Unite”, și la prețuri mai ridicate