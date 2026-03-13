Criza din Orientul Mijlociu: Nepalul vinde acum butelii de gaz încărcate doar pe jumătate

Temerile privind evoluția crizei din Orientul Mijlociu îi determină pe locuitorii Nepalului să cumpere mai mult gaz îmbuteliat decât au nevoie.

„Rezervele noastre sunt intacte, dar războiul din Orientul Mijlociu și rapoartele despre posibile penurii i-au determinat pe consumatori să cumpere mai mult decât au nevoie”, a explicat purtătorul de cuvânt al Nepal Oil Corporation, Manoj Kumar Thakur, pentru AFP. „Prin urmare, am luat decizia de a începe să vindem doar butelii pe jumătate umplute”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

La fel ca în India, multe gospodării și restaurante nepaleze folosesc gazul îmbuteliat ca principală sursă de energie pentru gătit. Deși barajele hidroelectrice de pe râurile care izvorăsc din Himalaya oferă Nepalului o independență energetică semnificativă, acesta este încă obligat să importe hidrocarburi din India.

Gigantul sud-asiatic, ale cărui 90% din importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) trec prin Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent de conflictul în curs, a fost forțat să restricționeze cea mai mare parte a distribuției sale la sectoare esențiale, precum gospodării, transporturi și spitale.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a declarat că a discutat joi cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, reiterând că „fluxul nestingherit de mărfuri și energie” rămâne prioritatea sa principală.