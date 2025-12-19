Acord la Bruxelles privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Acordul de la Bruxelles a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore, anunță Politico. Participanții la summit-ul UE au ajuns la un consens privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Decizia de a acorda Ucrainei un sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată. Am promis, am realizat”, a scris președintele Consiliului European, António Costa, pe X.

Acord la Bruxelles, o victorie pentru Macron

Experții vorbesc despre o victorie a președintelui francez Emmanuel Macron. Acesta și-a impus punctul de vedere în fața cancelarului german Friedrich Merz și a altor lideri europeni. Macron va merge acasă cu o dublă victorie: o amânare a semnării acordului Mercosur și un angajament de a utiliza datoria comună pentru a ajuta Ucraina.

Summit-ul UE de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, a anunțat anterior un oficial UE. Miza discuțiilor a fost uriașă. În statele UE sunt „înghețate” aproximativ 200 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei. Cea mai mare parte se află în Belgia.

Propunerea discutată și respinsă ar fi transformat aceste fonduri, direct sau prin mecanisme de garanție, într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev. Varianta a fost analizată deoarece ucrainenii riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, conform evaluărilor folosite în timpul negocierilor.

Până la urmă, liderii UE au ales soluția de finanțare temporară pe termen mediu. Ei vor „să acorde un împrumut Ucrainei… pe baza împrumuturilor UE de pe piețele de capital, susținute de marja de manevră a bugetului UE”.