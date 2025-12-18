Prima pagină » Știrile zilei » Rusia avertizează Statele Unite să nu facă „o greșeală fatală” privind tensiunile cu Venezuela

Rusia avertizează Statele Unite să nu facă „o greșeală fatală” privind tensiunile cu Venezuela

Ministerul de Externe de la Moscova a transmis joi că speră ca guvernul american să nu comită „o greșeală fatală” în abordarea situației din Venezuela, exprimând îngrijorări legate de acțiunile americane, notează Reuters.
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 12:29, Știri externe

„Sperăm că administrația Trump, care se caracterizează printr-o abordare rațională și pragmatică, nu va face o greșeală fatală”, se arată în comunicatului ministerului. 

Reacția Moscovei vine după ce președintele Trump a ordonat o blocadă a tuturor petrolierele sancționate care intră sau ies din Venezuela, în cadrul eforturilor Statelor Unite de a intensifica presiunea asupra guvernului condus de Nicolas Maduro. 

Măsurile americane au dus deja la un embargo după ce SUA au confiscat săptămâna trecută un petrolier sancționat în largul coastelor venezuelene. Ca urmare, mai multe nave încărcate cu milioane de barili de petrol au rămas în apele Venezuelei pentru a evita riscul de a fi sechestrate.

Moscova a subliniat că Venezuela este o țară prietenă, avertizând ca acțiunile americane să nu aibă „consecințe imprevizibile pentru întreaga emisferă vestică”.

Ministerul rus și-a reafirmat solidaritatea cu Venezuela și și-a exprimat speranța pentru normalizarea dialogului între Caracas și Washington. 

Presiunile americane asupra guvernului de la Caracas s-au materializat și prin extinderea prezenței militar în regiune, iar începând din luna septembrie, mai multe nave, suspectate de trafic de droguri au fost atacate, fiind astfel ucise 99 de persoane. 

 

