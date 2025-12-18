Prima pagină » Știri externe » Cel mai rece oraș din lume, unde magazinele „nu au nevoie de frigidere”

Yakutsk, cel mai rece oraș din lume, a ajuns la -45°C. Locuitorii poartă straturi multiple de haine, iar carnea îngheață în câteva secunde.
Andreea Tobias
18 dec. 2025, 13:20, Știri externe

Yakutsk, cel mai rece oraș din lume, a înregistrat luni temperaturi de -45 de grade Celsius. Locuitorii din Yakutsk continuă activitățile obișnuite în condiții extreme.

În piețele din Yakutsk, frigiderele nu sunt necesare – carnea și peștele îngheață în câteva secunde. Orașul siberian testează limitele rezistenței umane.

 

Yakutsk, situat pe râul Lena la aproximativ 450 km sud de Cercul Polar Arctic, înregistrează în mod regulat unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe Pământ în timpul iernii. Populația estimată la aproximativ 300.000 de persoane face față vremii purtând haine adecvate și bând ceai fierbinte, conform Express.

La începutul acestei săptămâni, temperaturile au scăzut la -45 de grade Celsius. Locuitorii au fost văzuți continuând să-și desfășoare activitățile obișnuite în mijlocul vehiculelor înghețate și străzilor acoperite de gheață.

Din cauza frigului extrem, școlile nu s-au deschis luni. Copiii au urmat cursuri online în ultimele zile.

Yakutsk: Viața fără frigidere

În piețele din Yakutsk, e atât de rece, încât frigiderele nu sunt necesare pentru pește sau carne. Alimentele îngheață în câteva secunde. Gătitul rămâne însă normal în interior. Alimentele obișnuite sunt supele de carne, tocanele, găluștele, terciul și pâinea.

Localnicii spun că vremea este suportabilă dacă nu bate vântul. Atâta timp cât nu există vânt care să agraveze situația în timpul sezonului de iarnă, temperaturile pot fi tolerate.

Cum supraviețuiesc locuitorii din Yakutsk

Kiun B, care s-a născut și a crescut în oraș, explică: „Poți îngheța ușor în câteva minute dacă nu te îmbraci corespunzător”.

Într-un videoclip de pe canalul ei de Youtube, localnica arată cum se îmbracă în mai multe straturi doar pentru a merge la mall. „Încep cu colanți. Deja îi am pe cei negri și peste ei mai adaug o pereche”, explică ea.

Kiun poartă genunchiere din lână de cămilă pentru a-și proteja articulațiile. „Uneori mă dor genunchii pentru că nu purtam asta când eram mai tânără, așa că acum este esențial”, spune ea. De asemenea, poartă șosete din lână de cămilă pentru izolare și căldură.

Localnica adaugă pantaloni căptușiți izolați pentru a-și menține picioarele „incredibil de calde”. Pentru partea de sus, poartă un pulover, urmat de o jachetă ușoară sub haina groasă de iarnă „făcută special pentru iernile arctice”.

Pentru a-i fi cât mai cald posibil, adaugă o căciulă de lână, o eșarfă și mănuși, completate cu „cizme din blană de yakutian”. „Cizmele obișnuite ar îngheța în câteva minute”, avertizează ea.

Infrastructura adaptată frigului

Kiun descrie ce simte când iese afară: „Când ieși afară, aerul rece îți lovește plămânii ca un șoc. Devine mai greu să respiri, gâtul ți se usucă și fiecare respirație pare grea din cauza aerului înghețat”.

„În Yakutsk, întreaga noastră infrastructură este construită pentru frig extrem”, explică ea. „Drumurile, clădirile și utilitățile sunt proiectate să reziste la temperaturi sub -70 de grade Celsius. Majoritatea apartamentelor au încălzire centrală 24/7 doar pentru a rămâne calde”.

