Furia lumii arabe după atacul care zguduie piața energiei. Statele arabe acuză Washingtonul că nu a prevenit atacul Israelului de la South Pars

South Pars este esențial pentru economia și securitatea energetică a Iranului. Potrivit Reuters, câmpul asigură între 70% și 75% din producția de gaze a țării, mare parte fiind folosită pentru încălzire, producția de electricitate și industria petrochimică. The Wall Street Journal a relatat că lovitura a vizat inclusiv instalații de procesare și că impactul ei ridică riscul unor represalii în lanț asupra altor obiective petroliere și de gaze din regiune.

Replica Teheranului a venit rapid. Iranul a lovit Ras Laffan Industrial City din Qatar, cel mai mare hub de gaze naturale lichefiate din lume, și a lansat rachete și asupra Arabiei Saudite. Doha a condamnat atât atacul inițial asupra South Pars, cât și lovitura iraniană asupra infrastructurii sale, calificând escaladarea drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare directă la adresa securității sale naționale. În paralel, autoritățile saudite au anunțat că își rezervă dreptul de a răspunde militar după atacurile asupra zonei Riyadh.

Furie în capitalele țărilor arabe

În capitalele arabe din Golf, furia nu este îndreptată doar spre Israel, ci și spre Statele Unite. Potrivit Wall Street Journal, guvernele arabe sunt indignate că atacul asupra South Pars nu a fost blocat, deși avertizaseră de mai mult timp Washingtonul că o lovitură asupra infrastructurii energetice iraniene ar putea transforma statele din Golf în ținte directe. Oficialii din regiune se tem acum că rafinăriile, terminalele LNG și facilitățile petrochimice din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită vor deveni parte a logicii de represalii dintre Israel și Iran.

Reacțiile publice din Golf au fost neobișnuit de dure. Majed Al Ansari, consilier al premierului qatarez, a descris atacul asupra facilităților legate de South Pars și de extensia qatareză North Field drept un pas „periculos și iresponsabil”, iar Emiratele Arabe Unite au avertizat că țintirea zăcământului comun Iran-Qatar amenință securitatea energetică globală. În același timp, operatori din industrie au început evacuări preventive în mai multe situri energetice din regiune, pe fondul avertismentelor venite dinspre Teheran că alte instalații din Golf ar putea fi lovite.

Criza a fost agravată de mesajele contradictorii venite de la Washington. Reuters a relatat că Donald Trump a declarat în noaptea de miercuri spre joi că Statele Unite „nu au știut nimic” despre atacul asupra South Pars și a avertizat Iranul să nu mai lovească Qatarul, amenințând cu distrugerea completă a câmpului de gaze dacă astfel de atacuri continuă. În același timp, Wall Street Journal și Axios au relatat că Trump ar fi fost informat în prealabil și ar fi sprijinit planul, contradicție care alimentează și mai mult frustrarea aliaților arabi ai SUA.

Efectele asupra piețelor au fost imediate. După atacul asupra South Pars și represaliile iraniene asupra infrastructurii din Golf, prețul petrolului Brent a urcat spre 110 dolari pe baril, iar analiștii au avertizat că regiunea riscă un val mai larg de lovituri asupra infrastructurii energetice. Situația este cu atât mai gravă cu cât conflictul se suprapune peste blocajul de facto din Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate.