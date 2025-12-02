Prima pagină » Știrile zilei » Papa Leon al XIV-lea pledează pentru dialog și avertizează împotriva unei intervenții americane în Venezuela

Papa Leon al XIV-lea pledează pentru dialog și avertizează împotriva unei intervenții americane în Venezuela

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Statele Unite ale Americii împotriva unei intervenții americane în Venezuela subliniind că există alternative precum recurgerea la dialog sau exercitarea de presiuni economice, potrivit CNN.
Papa Leon al XIV-lea pledează pentru dialog și avertizează împotriva unei intervenții americane în Venezuela
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 dec. 2025, 20:48, Știri externe

„Se pare că există posibilitatea să existe chiar o operațiune de invadare a teritoriului venezuelean. Cred cu tărie că este mai bine să căutăm modalități de dialog, poate presiune, inclusiv presiune economică”, a transmis marți suveranul pontif. 

De asemenea, Papa Leon care a fost misionar și episcop în Peru a susținut că liderii religioși din statele sud-americane caută metode de calmare a tensiunilor între Statele Unite și Venezuela. 

Acesta a mai punctat și că liderii Maduro și Trump au avut o convorbire telefonică, declarând că pozițiile oficiale din SUA se schimbă frecvent. 

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela s-au accentuat pe fondul  acuzațiilor formulate de liderul american conform cărora Maduro permite și sprijină transporturile de droguri destinate pieței americane. 

Sâmbătă, președintele Trump a transmis: „Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și persoane, vă rugăm să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, iar duminică a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. 

În paralel, guvernul american crescut prezența militară în regiune, sub pretextul operațiunilor anti-drog, efectuând din septembrie cel puțin 21 de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspecte din Caraibe și Pacific, atacuri soldate cu cel puțin 83 de morți.  

 

Acest obiect de lux era râvnit de mulţi colecţionari internaţionali: Oul de Iarnă al Romanovilor, creat de Fabergé, vândut la licitaţie cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline
G4media
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
Gandul
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Adrian Pleșca, alias Artan, a murit la 64 de ani. Era membru fondator al trupelor românești Timpuri Noi și Partizan
Libertatea
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
CSID
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor