Locuitorii din Bruxelles profită de proteste pentru a colecta cartofii aruncați de fermieri

În timp ce Bruxelles-ul a fost centrul tensiunilor generate de acordul Mercosur joi, unii fermieri furioși au folosit sticle, dar și… cartofi, potrivit Le Figaro.

Odată ce tensiunile s-au potolit, locuitorii din Bruxelles, echipați cu sacoșe de cumpărături, au profitat de ocazie pentru a colecta cartofii, un aliment de bază al agriculturii belgiene, cu peste 4 milioane de tone produse în țară. Imaginile arată, de asemenea, mașini blocate pe șosea pline de cartofi zdrobiți, provocând chiar derapajul unui motociclist.

De câteva zile, fermierii și-au exprimat îngrijorarea că acordul UE-Mercosur, care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, ar putea crea „ concurență neloială și ar putea dăuna agriculturii europene”. Semnarea, programată inițial pentru vinerea aceasta, a fost amânată până în ianuarie , a anunțat joi seara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Emmanuel Macron, care se opusese acestui acord, a declarat în noaptea de joi spre vineri că este „prea devreme” pentru a spune dacă Franța va putea accepta acordul comercial în ianuarie.