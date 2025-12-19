Care sunt cele trei țări scutite de la finanțarea împrumutului UE pentru Ucraina

După discuții dificile, statele membre ale Uniunii Europene au reușit să ajungă la un acord privind sprijinul financiar pentru Ucraina. UE va acorda un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro, care va acoperi necesarul de finanțare al Kievului în anii 2026 și 2027.

Președintele Consiliului European, António Costa, a subliniat că acest sprijin este crucial pentru capacitatea Ucrainei de a rezista în fața agresiunii ruse.

Împrumutul va fi susținut prin garanții din bugetul Uniunii Europene.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au acceptat ca mecanismul să fie adoptat, cu condiția să nu aibă un impact financiar asupra lor.

Liderii UE au reiterat că activele rusești înghețate în Uniune, în valoare totală de aproximativ 210 miliarde de euro, vor rămâne blocate până când Moscova va plăti despăgubiri de război Ucrainei.

Ce au spus liderii din Ungaria, Cehia, și Slovacia

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Budapesta se opune folosirii fondurilor publice pentru sprijinirea financiară a Ucrainei.

„Ungaria rămâne vocea păcii în Europa și nu va permite ca banii contribuabililor ungari să fie folosiți pentru a finanța Ucraina”, a spus acesta.

Orbán a adăugat că scutirea obținută de țara sa înseamnă că autoritățile au „ferit copiii și nepoții noștri de povara acestui împrumut uriaș de 90 de miliarde de euro”.

La rândul său, premierul Slovaciei, Robert Fico, a transmis că „Slovacia nu va face parte din niciun împrumut militar pentru Ucraina”.

Premierul Cehiei, Andrej Babiš, a afirmat că delegațiile Uniunii Europene „au convenit asupra unui sprijin suplimentar pentru Ucraina sub forma unui împrumut; am susținut concluziile și m-am asigurat că Republica Cehă nu va garanta împrumutul. Exact așa cum am promis”.