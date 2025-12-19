Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier rusesc în Marea Mediterană, a declarat o sursă din serviciile de informații ucrainene pentru agenția de știri Reuters.

Petrolierul, numit Qendil, face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – un grup de petroliere învechite care ajută Moscova să își mențină exporturile de țiței în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialul a declarat că dronele ucrainene au lovit nava în apele aflate la mai mult de 2.000 de kilometri de Ucraina, provocând daune critice.

Nava era goală în momentul atacului, a adăugat sursa ucraineană.

UPDATE Prima reacție a lui Putin

Putin avertizează că Rusia va riposta la atacurile asupra navelor după lovitura ucraineană în Marea Mediterană.

Vladimir Putin a comentat recentul atac ucrainean asupra unui petrolier rus, spunând că, deși acesta nu va perturba aprovizionarea, Moscova va riposta întotdeauna.

A fost pentru prima dată când dronele ucrainene au lovit un petrolier rus în Marea Mediterană, la mii de km distanță de Ucraina, Putin afirmând că acest lucru „va crea doar amenințări suplimentare”.

El a adăugat că Rusia răspunde în mod regulat cu „atacuri mult mai puternice” împotriva Ucrainei.

Putin a avertizat, de asemenea, că orice amenințare de blocare a regiunii ruse Kaliningrad „ar duce doar la o escaladare fără precedent a conflictului” și ar putea conduce la un „conflict internațional de amploare”.