Ministerul Sportului a anunțat vineri că a fost victima unui atac cibernetic. Datele a 3,5 milioane de persoane sunt afectate.
Ministerul Sportului din Franța a fost atacat de hackeri
Laurențiu Marinov
19 dec. 2025, 15:39, Știri externe

„Ministerul Sportului, Tineretului și Vieții Comunitare a luat cunoștință de o încălcare a securității datelor provenită de la unul dintre sistemele sale informatice”, a anunțat departamentul guvernamental într-un comunicat vineri, citat de Le Figaro.

Potrivit ministerului, „3,5 milioane de persoane” sunt afectate și „se lucrează pentru a le oferi recomandări și îndrumări de securitate”.

Săptămâna trecută, Ministerul de Interne a fost ținta unui atac cibernetic . Un suspect în vârstă de 22 de ani  a fost arestat la Limoges  de Brigada de Cercetare și Intervenție (BRI) miercuri. „Imediat ce incidentul a fost detectat, echipele tehnice specializate ale ministerului au fost mobilizate pentru a verifica natura și amploarea datelor implicate și pentru a implementa măsuri de securitate adecvate pentru a opri orice scurgeri de date”, a declarat Ministerul Sportului.

