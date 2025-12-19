Prima pagină » Știri externe » Ce spun liderii europeni despre noul împrumut acordat Ucrainei

Liderii europeni s-au repezit să laude ultimul împrumut de reparații acordat Ucrainei, care a fost decis azi-noapte în urma negocierilor de la Bruxelles. Printre cei care și-au exprimat opinia despre acest împrumut s-a aflat Cancelarul german Fredrich Mertz, premierul belgian Bart De Wever, dar și președintele Franței, Emmanuel Macron.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a precizat că noul împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei „trimite un semnal clar” pentru liderul de la Kremlin: „Acest război nu va merita efortul”, a declarat oficialul, citat de Sky News. 

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever – principalul oponent al utilizării activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina – a afirmat că liderii UE „au rămas uniți” în privința noului acord.

Președintele Emmanuel Macron a precizat că împrumutul a fost calea „cea mai realistică și practică” de a finanța Ucraina, propunând ca liderii europeni să aibă o întrevedere și cu Vladimir Putin pentru negocierea unui acord de pace.

Președinta UE, Ursula von der Leyen, a declarat: „Ne-am reunit astăzi cu un obiectiv clar: să abordăm nevoile urgente de finanțare ale Ucrainei. Am îndeplinit acest obiectiv”.

Reamintim că statele membre au căzut de acord, joi noapte, să acorde un împrumut destinat Ucrainei pentru următorii doi ani, în valoare de 90 de miliarde de Euro, finanțat pe baza împrumuturilor UE de pe piețele de capital. Propunerea de finanțare a împrumutului din activele rusești înghețate a fost respinsă.

Prezent și el la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a precizat că România a susținut „oricare dintre cele două variante”.

