Nicușor Dan, întâlnire oficială astăzi cu președintele Emmanuel Macron, la Palatul Élysée

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa în aceste zile. Marţi, președintele are pe agendă mai multe întâlniri importante la Paris.

De la ora 09:30, Nicuşor Dan are o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului economic francez, în cadrul unui eveniment organizat de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa, Medef. La ora 12:30 el se întâlneşte cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la ora 13:30 ia parte la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Programul include şi o întrevedere la Palatul Élysée. La ora 14:00, Nicuşor Dan se întâlnește cu preşedintele Franței, Emmanuel Macron. Mai târziu, la ora 17:50, președintele ajunge la fabrica Thales pentru o vizită oficială.

Vizita a început luni seară, când preşedintele a discutat cu membri ai comunităţii româneşti din Franţa. În faţa lor, el a transmis că îşi doreşte să aibă o legătură puternică cu românii din diaspora.

Președintele a discutat despre teme economice, sociale şi academice, pentru a deschide dialogul cu cei prezenți la întrunire.

Preşedintele Nicușor Dan a vorbit şi despre modul în care vede România în acest moment.

„Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a …în fine…popor latin, pasiuni mari…dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”, a spus președintele în Franța.

Nicușor Dan a susținut pentru publicația Le Monde un interviu exclusiv, cu ocazia deplasării lui în țară. Potrivit declarațiilor sale, Nicușor Dan a afirmat că în aproximativ două sau trei luni va prezenta un material complet despre motivele care au dus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, în 2024.

Tot în acel interviu, președintele a vorbit despre creșterea partidului AUR în alegeri și despre incidentul produs pe 25 noiembrie, în urma căruia o dronă rusească a tranzitat mai multe județe din România fără să fie doborâtă de aviația NATO, apoi s-a prăbușit în județul Vaslui.