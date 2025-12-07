Prima pagină » Politic » SURSE GÂNDUL: Nicușor Dan pleacă în prima vizită oficială în Franța. Se va întâlni cu Macron

Potrivit surselor Gândul, luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris. Aceasta va fi prima vizită oficială de la preluarea mandatului.
Alexandra-Valentina Dumitru
07 dec. 2025, 11:10, Politic

Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța, iar, marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron.

Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi teme precum securitate, economie, agenda europeană, relatează gandul.ro.

Este prima vizită oficială pe care Nicușor Dan o întreprinde în Franța, deși, până în acest moment, a avut întâlniri multiple cu președintele Macron în marja consiliilor și a întâlnirilor despre situația din Ucraina.

Și acum, discuțiile de securitate vor fi cap de afiș. Emmanuel Macron va discuta cu Nicușor Dan imediat după ce se va întoarce de la Londra, acolo unde luni se va întâlni cu premierul Starmer, președintele Zelenski și cancelarul Merz.

