Brigitte Macron, în centrul unui scandal de proporții. Prima doamnă a Franței insultă activistele feministe

Prima Doamnă a Franței se află în centrul unui scandal, după apariția unui videoclip în care ea folosește termenul ofensator „c***e murdare” la adresa activistelor feministe.

Episodul a avut loc când Brigitte Macron era prezentă într-un teatru unde se desfășura spectacolul comedianului Ary Abittan, acuzat în trecut de viol.

Conform Euronews, Brigitte Macron a ajuns duminică la teatrul Folies Bergère din Paris împreună cu fiica ei, Tiphaine Auzière, pentru a urmări reprezentația lui Abittan.

În culise, camera a surprins un dialog între cei doi. În înregistrarea publicată luni de revista Public, Abittan i-a spus că se simte „speriat” după protestele din seara anterioară, iar Brigitte i-a răspuns, râzând, „Dacă există c***e murdare, le vom da afară”.

Cu o zi înainte, membre ale colectivului feminist #NousToutes au întrerupt spectacolul, cu măști pe față, cuvântul „violator” scris pe ele și scandări împotriva lui Ary Abittan.

Artistul a primit o acuzație de viol în 2021, din partea unei femei cu care avea o relație. Anchetatorii au închis cazul după trei ani, iar o curte de apel a confirmat decizia în ianuarie.

Revenirea sa pe scenă a fost un motiv suficient care să atragă multe critici din partea grupurilor feministe.

După reacția insultătoare a lui Brigitte Macron la adresa activistelor, răspunsurile au venit foarte rapid.

Actrița Judith Godrèche a scris pe Instagram: „Și eu sunt o c***ă murdară. Și îi susțin pe toți ceilalți.”. Manon Aubry, europarlamentar din La France Insoumise, a scris pe rețelele sociale: „Am început cu drepturile femeilor ca «marea cauză a mandatului de cinci ani», iar acest lucru se termină prin a le insulta.”

Marine Tondelier, lidera Verzilor, a numit remarcile lui Brigitte „grav jignitoare”, într-un interviu pentru BFM TV și a afirmat că „O Primă Doamnă nu ar trebui să spună asta”.