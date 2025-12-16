Prima pagină » Știrile zilei » Brigitte Macron își cere scuze, dar își apără declarațiile după ce a jignit activistele feministe

Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, și-a cerut scuze pentru insultele aduse activistelor feministe, subliniidn totuși că afirmația a fost făcută într-un context privat, relatează Politico.
„Îmi pare rău dacă am rănit victime de sex feminin ale agresiunii sexuale. Sunt soția președintelui, dar sunt și eu însămi și, într-un context privat, mă pot exprima liberă într-un mod care nu este potrivit. Oamenii au dreptul să vorbească și să gândească liber”, a transmis prima doamnă, citată de publicația Brut. 

Săptămâna trecută, în timp ce participa la un spectacol al comedianului Ary Abittan, prima doamnă a fost surprinsă spunând: „Dacă există c***e proaste, le vom da afară”, într-un comentariu privind eventuale proteste. 

Jignirea a generat un va puternic de reacții, declarația fiind criticată de politicieni, organizații feministe și personalități din industria filmului.

Episodul a avut loc în contextul unor proteste la adresa lui Abittan. Cu o zi înainte de spectacol, grupul de activiste,  #NousToutes,  a întrerupt spectacolul, cu măști pe față, cuvântul „violator” scris pe ele și scandări împotriva lui Ary Abittan. 

În 2021 artistul a fost acuzat de viol, însă cazul a fost clasat din lipsă de dovezi privind constrângerea. 

 

