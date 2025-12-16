Prima pagină » Social » Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie, de la spart lemne și curățat terenuri până la construirea de foișoare și mobilier din lemn

Penitenciarul Mioveni oferă servicii de muncă pentru activități gospodărești și lucrări din lemn, de la spart lemne și săpat manual până la construirea de foișoare și mobilier, într-un sistem care asigură paza, hrana și transportul persoanelor private de libertate și care a generat, în acest an, venituri de milioane de lei.
Penitenciarul Mioveni anunță extinderea programelor de muncă prestate de persoanele private de libertate, oferind sprijin atât persoanelor fizice, cât și firmelor, pentru lucrări gospodărești, agricole și de întreținere, la un cost de aproximativ 27 de lei pe oră.

Pe lângă contractele de amploare, încheiate pe perioade mai lungi, administrația penitenciarului a decis să se concentreze și pe lucrări punctuale, desfășurate pe durate scurte, adaptate nevoilor beneficiarilor.

De la spart lemne la curățat terenuri

Cei interesați pot apela la echipele formate din persoane private de libertate pentru spart lemne, săpat manual, curățat pomi, igienizarea terenurilor, șanțurilor și canalelor, dar și alte activități gospodărești necesare.

Un avantaj major pentru beneficiari este faptul că hrana, paza și supravegherea muncitorilor sunt asigurate gratuit de Penitenciarul Mioveni, fiind necesar doar un simplu contract de prestări servicii.

Transportul echipelor poate fi asigurat de unitatea penitenciară, indiferent de locație, la un cost estimat de aproximativ 2 lei/km.

Milioane de lei din munca deținuților

Datele oficiale arată că, până în prezent (fără luna decembrie), Penitenciarul Mioveni a realizat venituri de peste 5,49 milioane de lei din prestările de servicii efectuate de persoanele private de libertate.

În plus, alte activități — precum exploatarea terenurilor agricole și atelierul de tâmplărie — au generat în acest an încasări de aproape 700.000 de lei.

Foișoare, mobilier și obiecte din lemn

Atelierul de tâmplărie al penitenciarului urmează să fie dezvoltat și mai mult în anul viitor. Echipele pot realiza foișoare, șifoniere, scaune sau alte obiecte din lemn.

Dacă beneficiarul deține materialul lemnos, costul este calculat exclusiv pe baza manoperei. De exemplu, un foișor realizat în 10 ore de muncă costă 270 de lei. În lipsa materialelor, acestea pot fi achiziționate de penitenciar, contracost.

