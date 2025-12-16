Prima pagină » Social » Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București

Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București

Șapte bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, județul Buzău, sunt acuzați că au indus în eroare o societate, emițând facturi și bilete la ordin false pentru achiziționarea unor produse agroalimentare. Banii din evaziune au fost găsiți de anchetatori în cuptorul aragazului.
Laura Buciu
16 dec. 2025, 11:00, Social

Polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare, luni, 12 mandate de percheziție domiciliară în București, Râmnicu Sărat și Râmnicelu, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune.

Perchezițiile s-au desfășurat în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.

„Din cercetări a reieșit că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, persoanele cercetate, 7 bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, ar fi indus în eroare persoana vătămată, o societate comercială din Tulcea, folosindu-se de mijloace frauduloase (bilete la ordin, facturi), cu privire la achiziționarea unor mărfuri agroalimentare, creând un prejudiciu de aproximativ de 900.000 de lei. Totodată, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, în cursul lunii aprilie, una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare, fără a înregistra în contabilitate și fără a declara organelor fiscale veniturile obținute în totalitate”, transmite, marți, Poliția Română.

Banii din evaziune erau ținuți ascunși în cuptorul aragazului, printre cârnați.

De asemenea, aceasta ar fi înregistrat în evidența contabilă 41 de facturi fiscale privind operațiuni de achiziție nereale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate de polițiști, au fost ridicate, pentru continuarea cercetărilor, documente necesare soluționării cauzei și aproximativ 71.000 de lei.

Totodată, în urma probelor administrate, patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani, au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând ca marți să fie prezentate parchetului, pentru a dispune cu privire la măsura preventivă.

