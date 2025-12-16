Copiii militarilor decedați sau răniți în acțiuni militare, misiuni și operații au primit cadouri

Evenimentul a avut loc marți la Circul Metropolitan București și la sediul Ministerului Apărării Naționale și demonstrează recunoștința societății românești față de sacrificiul militarilor noștri pe timpul îndeplinirii misiunilor, precum și continuarea politicilor sociale implementate la nivelul MApN.

Cea de-a XVII-a ediție a Crăciunului sărbătorit în familia Armatei României, de care s-au bucurat circa 150 de copii, a fost organizată de Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, din cadrul MApN, cu sprijinul Asociației O.N.O.R. – Oameni, Națiune, Onoare, Respect, al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, al Circului Metropolitan București, al unor societăților comerciale.

Cadourile au fost împachetate în cursul zilei de luni, 15 decembrie, de Radu Miruță, ministrul interimar al apărării naționale, de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, de secretarii de stat în MApN Eduard Bachide și Sorin Dan Moldovan, precum și de personal al Armatei României.

În perioada 1996-2002, România a pierdut 31 de militari în misiunile din teatrele de operații, iar mai mult de 200 au fost răniți sau au suferit diverse afecțiuni medicale.