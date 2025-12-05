Un copil minune devine la vârsta de trei ani cel mai tânăr jucător de șah care obține un rating oficial

Micul șahist a depășit recordul anterior al compatriotului său Anish Sarkar, care avea trei ani, opt luni și 19 zile când a atins acest record în noiembrie anul trecut.

Kushwaha, care este înscris la grădiniță în statul indian Madhya Pradesh, are un scor rapid de 1.572, potrivit The Guardian.

Pentru a obține un rating de la FIDE, Federația Internațională de Șah, un jucător trebuie să învingă cel puțin un jucător cu rating FIDE.

Un rating este un scor care măsoară punctele forte ale unui jucător de șah pe baza performanțelor sale și nu este același lucru cu un clasament.

Numărul 1 mondial, Magnus Carlsen, este cel mai bun la șah rapid, cu un rating de 2.824.

„Este un motiv de mare mândrie și onoare pentru noi că fiul nostru a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume care a obținut un loc în clasamentul FIDE”, a declarat tatăl lui Kushwaha, Siddharth Singh, pentru canalul de știri indian ETV Bharat.

Kushwaha a învins trei jucători de talie înaltă în evenimente din statul său și din alte părți ale țării, asigurându-și statutul de campion record.

India este o comunitate de mari maeștri de șah și a produs vedete de top, inclusiv cel mai recent campion mondial Gukesh Dommaraju și Viswanathan Anand, de cinci ori câștigător al Cupei Mondiale.