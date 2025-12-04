Prima pagină » Social » Un copil de 2 ani a rămas blocat într-o mașină, în Botoșani

Un copil de 2 ani a rămas blocat într-o mașină, în Botoșani

Un copil în vârstă de 2 ani a rămas blocat în mașină, joi, după ce, în joacă, a activat sistemul de închidere a ușilor. Mama copilului a solicitat sprijinul pompierilor din Botoșani.
Laura Buciu
04 dec. 2025, 14:09, Social

Incidentul a avut loc joi, pe o stradă din Botoșani, unde un copil, în vârstă de doi ani, a rămas blocat într-un autoturism parcat.

Copilul a activat, în joacă, sistemul de închidere al ușilor. Cheia se afla în interior, iar mama nu a mai putut deschide vehiculul și a solicitat sprijinul pompierilor.

Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani a intervenit și a fost nevoit să spargă un geam pentru a debloca ușa.

Copilul era speriat, dar s-a liniștit imediat în brațele mamei.

ISU Botoșani transmite părinților să nu își lase copiii singuri în autoturisme, nici măcar pentru perioade scurte. Aceștia pot acționa, fără intenție, diferite mecanisme ale vehiculului, inclusiv sistemul de blocare al ușilor, ceea ce poate duce la situații neprevăzute.

 

