Harghita: O femeie și-a călcat copilul de un an în timp ce încerca să iasă cu mașina din curte

Accidentul a avut loc marți, în jurul orei 12.40, în comuna Lunca de Jos, sat Valea Rece.
Din primele cercetări ale olițiștilor a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea o mașină în curtea imobilului unde locuiște, intenționând să iasă pe drumul public, și-ar fi surprins și accidentat copilul de 1 an și 5 luni.
Acesta a suferit răni grave, fiind declarat decedat de echipajul medical ajuns la fața locului.
IPJ Harghita anunță că face în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.