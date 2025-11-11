Prima pagină » Social » Harghita: O femeie și-a călcat copilul de un an în timp ce încerca să iasă cu mașina din curte

O femeie de 28 de ani și-a călcat mortal cu mașina copilul de un an și cinci luni în timp ce încerca să iasă cu mașina din curte.
Andreea Alexandru, Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 nov. 2025, 14:21, Social

Accidentul a avut loc marți, în jurul orei 12.40, în comuna Lunca de Jos, sat Valea Rece.

Din primele cercetări ale olițiștilor a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea o mașină în curtea imobilului unde locuiște, intenționând să iasă pe drumul public, și-ar fi surprins și accidentat copilul de 1 an și 5 luni.

Acesta a suferit răni grave, fiind declarat decedat de echipajul medical ajuns la fața locului.

IPJ Harghita anunță că face în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

