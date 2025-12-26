Prima pagină » Social » O mașină a rupt parapetul pe un pod din Vâlcea și a ajuns în râu

O mașină a rupt parapetul pe un pod din Vâlcea și a ajuns în râu

Două persoane au fost rănite, vineri, după ce mașina în care se aflau a rupt parapetul și a ajuns în râu, în zona localității Fârtățești, județul Vâlcea.
Laura Buciu
26 dec. 2025, 19:06, Social

Accidentul s-a produs în zona localității Fârtățești, județul Vâlcea, pe DN67B, din cauza vitezei.

Autoturismul condus cu viteză excesivă a avariat 14 metri de parapet pe pod și a ajuns în râu.

Două persoane au fost rănite.

Potrivit drumarilor, partea carosabilă este umedă, iar la momentul trasmiterii știrii, circulația rutieră se desfășoară pe jumătate de cale.

La fața locului se află Poliția, ISU și echipa de intervenție de la Drumuri.

Nu sunt persoane încarcerate. Sunt implicate două persoane care prezintă politraumatisme, acestea sunt evaluate de către echipajul SMURD.

