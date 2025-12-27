Prima pagină » Social » ATV răsturnat în Gorj: doi tineri în stare gravă

ATV răsturnat în Gorj: doi tineri în stare gravă

Accident grav cu ATV în Gorj: doi tineri de 20 și 21 de ani, transportați de urgență la spital. Salvamont a intervenit în Masivul Parâng.
ATV răsturnat în Gorj: doi tineri în stare gravă
Andreea Tobias
27 dec. 2025, 14:55, Social

Doi tineri de 20 și 21 de ani au fost grav accidentați în urma răsturnării cu un ATV în județul Gorj. Salvamont Gorj a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical și transportul la spital.

Cele două persoane au suferit traumatisme grave după răsturnarea ATV-ului. Ambii tineri au avut pierderi ale stării de conștiență la locul accidentului.

Salvamontiștii au stabilizat și imobilizat victimele. Apoi au fost duse la spital în regim de maximă urgență.

Au intervenit salvamontiștii aflați în serviciul de tură operativă din Baza Salvamont Rânca din masivul Parâng.

A patra intervenție a zilei

Acest accident cu ATV-ul este a patra intervenție de sâmbătă a salvamontiștilor gorjeni. Salvatorii montani au avut o zi extrem de aglomerată.

Echipajele au fost în alertă continuă.

Accidentele cu ATV-uri devin tot mai frecvente în zonele montane. Lipsa de experiență și condițiile terenului contribuie la astfel de incidente.

Salvamont recomandă prudență maximă în folosirea acestor vehicule. Echipamentele de protecție sunt esențiale.

