Salvamont publică imagini: rafale de 100 km/h în Bucegi

Salvamont România a publicat imagini din munții Bucegi. Rafalele de vânt depășesc 100 km/h la altitudinea de aproximativ 2.500 de metri. Condițiile meteo sunt extrem de periculoase.

Vânt violent la 2.500 metri

În Carpații Meridionali, vântul a început să sufle cu rafale ce depășesc 100 km/h. Imaginile publicate de Salvamont arată vizibilitatea redusă drastic și viscol puternic.

Condițiile pot evolua rapid și se pot extinde. Pericolul de dezorientare, hipotermie sau accidente grave crește dramatic.

Avertizări meteorologice severe

Avertizările meteorologice vizează intensificări severe ale vântului, scăderea accentuată a temperaturilor și viscol puternic la altitudini mari în Bucegi.

Salvamont atrage atenția asupra riscurilor reale pe care le implică deplasarea în zona montană în această perioadă. Vizibilitatea se reduce mult.

Recomandări Salvamont

Salvatorii montani recomandă ferm evitarea deplasărilor pe creste și în zonele alpine din Bucegi. De asemenea, recomandă amânarea activităților montane până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

Siguranța trebuie să rămână prioritară. Respectarea avertizărilor oficiale poate preveni situații critice.

Nerespectarea avertizărilor poate duce la situații critice care necesită intervenții de urgență în condiții extrem de dificile. Salvatorii montani ar fi nevoiți să intervină în viscol și cu rafale de peste 100 km/h.

Cod portocaliu în Carpați

ANM a emis Cod portocaliu pentru zona montană, inclusiv Bucegi. La altitudini peste 1700 metri, vântul va sufla cu rafale de peste 110-130 km/h.

Va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi troienită. Condițiile vor persista până luni dimineața.

Apel la prudență

Salvamont face apel la prudență maximă. Turiștii care se află deja în munții Bucegi trebuie să coboare imediat la altitudini mai joase. Cei care plănuiau excursii trebuie să le amâne.