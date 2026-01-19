Risc mare de avalanșe în Făgăraș, Bucegi și Parâng. Pe alocuri, strat de zăpadă de peste doi metri

Riscul de avalanșă rămâne însemnat (grad 3 din 5) în masivele Făgăraș, Bucegi, Parâng-Șureanu și Rodnei, în intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 21 ianuarie, ora 20.

Potrivit buletinul nivometeorologic emis de ANM, în Munții Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, stratul de zăpadă nu a suferit modificări importante în ultimele zile, menținându-se un strat de 10–20 cm de zăpadă ușoară peste plăci mai vechi de vânt. Pe unele văi, depozitele depășesc local 2 metri, iar prezența cristalelor de tip „cupă”, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari.

Un risc însemnat de avalanșe (3) se menține și în Munții Parâng–Șureanu și Țarcu–Godeanu.

Pe unele văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1,5-2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus.

În Carpații Orientali, masivele Rodnei și Călimani–Bistriței se află de asemenea sub risc însemnat (3) la peste 1.800 m, unde pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, mai ales în masivele nordice, mai spun meteorologii.

În masivul Ceahlău, risc moderat de avalanșă

În Carpații Orientali, în masivul Ceahlău, riscul de avalanșă este moderat (grad 2). Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Temperaturile diurne ușor pozitive din următoarele două zile vor menține zăpada umezită și mai grea la suprafață, iar stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit. Meteorologii avertizează că vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă măsoară local peste 30–40 cm, cu plăci de vânt spre creste, iar riscul de avalanșă este moderat (2).

În perioada 19 ianuarie, ora 20 – 21 ianuarie, ora 20, meteorologii anunță temperaturi minime cuprinse între -14 și -6 grade la peste 1.800 m și maxime de până la 2 grade, respectiv minime între -11 și -5 grade și maxime de până la 5 grade sub această altitudine.