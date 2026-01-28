„Kristin” a ajuns în Spania: rafale de peste 120 km/h, aeroporturi, drumuri și trenuri blocate

Furtuna Kristin a lovit miercuri Spania, aducând ninsori abundente, ploi torențiale și vânt extrem, cu rafale care au depășit 120 de kilometri pe oră în mai multe regiuni. Efectele se văd în toată țara: drumuri închise, trenuri blocate, zboruri întârziate sau anulate și evacuări preventive.

În estul Spaniei, rafalele de vânt au depășit 120 km/h, în special în provinciile Castellón și Alicante. Vântul a doborât copaci și a creat probleme serioase pe drumurile naționale. Potrivit El País, autoritățile au cerut populației să rămână în locuințe și să evite deplasările.

Haos pe șosele și pe calea ferată

Situația este complicată și pe șosele. Peste 160 de drumuri sunt afectate de ninsoare, iar autostrada A-6, una dintre cele mai importante legături dintre Madrid și nordul Spaniei, a fost închisă pe anumite tronsoane. Traficul greu a fost interzis, iar în multe zone se circulă cu restricții severe. În zonele montane din nordul Spaniei, în regiunile Galicia și Castilla y León, mai multe autoturisme și autobuze au rămas blocate din cauza ninsorii.

Transportul feroviar este și el grav afectat. Mai multe trenuri de cursă lungă și trenuri de mare viteză au rămas în câmp sau au înregistrat întârzieri mari din cauza gheții, a zăpezii și a problemelor tehnice. Unele linii au fost complet suspendate.

Administratorul rețelei feroviare a anunțat că „se lucrează pentru reluarea circulației cât mai repede posibil”, dar avertizează că problemele pot continua.

Zboruri întârziate și piste închise

Haosul a ajuns și la aeroporturi. Madrid-Barajas, cel mai mare aeroport din Spania, a fost nevoit să închidă temporar una dintre piste, din cauza gheții și a zăpezii. Aeroportul a funcționat cu trei piste, însă zeci de zboruri au înregistrat întârzieri.

Operatorul aeroportuar a confirmat că au fost necesare operațiuni de degivrare atât pe piste, cât și pe avioane, și le-a cerut pasagerilor „să verifice permanent orarele cu companiile aeriene”.

Evacuări în sudul Spaniei

În Andaluzia, ploile și vântul au provocat evacuări preventive, mai ales în zonele apropiate de râurile ieșite din matcă. La San Roque, în sudul Spaniei – provincia Cádiz, câteva sute de persoane au fost evacuate.

„Drumurile sunt închise, iar oamenii sunt evacuați, e plin de polițiști și forțe de ordine”, spun localnicii, temându-se că apa ar putea ajunge la casele lor.

Au fost raportați și răniți. La Sevilla, o femeie a fost lovită de un copac doborât de vânt în apropierea unui spital. Medicii spun că rănile sunt ușoare, iar starea ei nu este gravă.

Autoritățile au cerut populației prudență maximă. „Vă rugăm să urmați recomandările și să evitați riscurile”, a transmis liderul regiunii Castilla-La Mancha, una dintre cele mai afectate zone.

Meteorologii avertizează că vremea severă continuă, iar următoarele ore rămân critice în mai multe zone ale țării.