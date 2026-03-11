Spania va lansa un instrument pentru monitorizarea discursurilor instigatoare la ură pe rețelele sociale

În februarie, țara a anunțat un plan mai amplu de reglementare a social media, care include interzicerea utilizării acesteia de către adolescenții mai tineri și măsuri pentru a trage la răspundere directorii platformelor pentru conținutul ilegal sau instigator la ură găzduit pe serviciile lor, potrivit Reuters.

Noul instrument, numit HODIO, acronim în spaniolă pentru Amprenta urii și polarizării, va permite guvernului să urmărească în mod sistematic prezența, amplificarea și impactul discursurilor instigatoare la ură online, a declarat Sanchez.

Ura online provoca diviziuni profunde în societatea spaniolă, a spus el, și era important să se înceapă discuțiile despre „amprenta urii” în același mod în care societatea discută despre amprenta de carbon.

„Vrem să începem să discutăm despre impactul urii. Când ceva este măsurat, încetează să mai fie invizibil”, a spus el.

Rezultatele instrumentului vor fi făcute publice, astfel încât cetățenii să poată vedea „cine blochează acest conținut, cine închide ochii și cine profită de pe urma lui”, a subliniat Sanchez.