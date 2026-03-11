Prima pagină » Știri externe » Spania va lansa un instrument pentru monitorizarea discursurilor instigatoare la ură pe rețelele sociale

Spania va lansa un instrument pentru monitorizarea discursurilor instigatoare la ură pe rețelele sociale

Spania va lansa un instrument pentru măsurarea discursurilor instigatoare la ură pe platformele digitale, ca parte a unei strategii mai ample de intensificare a supravegherii companiilor de social media, a declarat miercuri premierul Pedro Sanchez.
Spania va lansa un instrument pentru monitorizarea discursurilor instigatoare la ură pe rețelele sociale
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mart. 2026, 13:22, Știri externe

În februarie, țara a anunțat un plan mai amplu de reglementare a social media, care include interzicerea utilizării acesteia de către adolescenții mai tineri și măsuri pentru a trage la răspundere directorii platformelor pentru conținutul ilegal sau instigator la ură găzduit pe serviciile lor, potrivit Reuters.

Noul instrument, numit HODIO, acronim în spaniolă pentru Amprenta urii și polarizării, va permite guvernului să urmărească în mod sistematic prezența, amplificarea și impactul discursurilor instigatoare la ură online, a declarat Sanchez.

Ura online provoca diviziuni profunde în societatea spaniolă, a spus el, și era important să se înceapă discuțiile despre „amprenta urii” în același mod în care societatea discută despre amprenta de carbon.

„Vrem să începem să discutăm despre impactul urii. Când ceva este măsurat, încetează să mai fie invizibil”, a spus el.

Rezultatele instrumentului vor fi făcute publice, astfel încât cetățenii să poată vedea „cine blochează acest conținut, cine închide ochii și cine profită de pe urma lui”, a subliniat Sanchez.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
Libertatea
Nu scăpăm de iarnă! Se schimbă vremea radical. Șefa ANM anunță un nou val de ninsori și vreme rece în luna martie
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor