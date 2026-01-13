Prima pagină » Social » Salvare dramatică în Munții Maramureșului: 30 de ore de căutări la -27 de grade

Salvare dramatică în Munții Maramureșului: 30 de ore de căutări la -27 de grade

Salvamont Maramureș a dus la bun sfârșit o misiune extremă de salvare în Munții Maramureșului, zona Suligu - Valea Vaserului. Un tânăr ucrainean de 31 de ani care a trecut frontiera a fost găsit înghețat și evacuat cu elicopterul după peste 30 de ore.
Andreea Tobias
13 ian. 2026, 12:48, Social

Alarma a venit târziu în noapte. Un băiat ucrainean trecuse frontiera, era singur, înghețat și nu era în cea mai bună condiție fizică.

O echipă de prim răspuns a Salvamont Maramureș a încercat să ajungă cu snowmobilele la victimă. Din cauza ninsorii abundente care a provocat căderi masive de copaci, salvamontiștii împreună cu Poliția de Frontieră Vișeul de Sus au fost nevoiți să suspende misiunea la ora 4.30 dimineața.

Mai aveau de parcurs aproximativ 7 km prin zăpadă de peste 1 metru. Temperatura a scăzut la -18 grade noaptea.

Condiții extreme: -27 grade resimțite

Temperaturile au continuat să scadă: -15 grade ziua și sub -20 grade noaptea, cu temperatură resimțită de -25 până la -27 de grade.

Din cauza zăpezii abundente, drezina nu a putut urca. De asemenea, din cauza meteo nu s-a putut beneficia de sprijin aero.

Misiunea: acces pedestru cu echipament medical complet

Singura variantă a rămas accesul pe jos, pe schiuri de tură, cu evacuare pe targă. Salvamontiștii au luat toată aparatura medicală necesară: defibrilator, oxigen, robot compresii toracice.

Accesul și evacuarea au însemnat zeci de ore de muncă.

Probleme: lipsa oamenilor

Este nevoie de aproximativ 12 salvamontiști pentru misiune. Parte din ei sunt angrenați pe domeniile schiabile deschise, care nu pot fi închise. Alții, voluntari, sunt la serviciul lor de zi cu zi din care își câștigă pâinea.

„Ne organizăm așa puțini cum suntem și vom merge în munte să încercăm să mai salvăm o viață. Fiindcă asta contează pentru noi cu adevărat”, au transmis salvamontiștii.

Tânărul, găsit și adapostit într-o stână părăsită

După mai bine de 24 de ore, ucraineanul de 31 de ani a fost găsit și salvat.

Azi noapte la ora 01.00, când a fost găsit și adapostit într-o stână părăsită, salvamontiștii au reușit să facă un foc. Temperatura era sub -20 grade, iar cea resimțită sub -27 grade.

Evacuare cu elicopterul prin „fereastra meteo”

Misiunea a fost una extremă: zăpadă în golul alpin de peste 1 metru, care a împiedicat aterizarea elicopterului, viscol și vizibilitate redusă.

Marți s-a găsit o „fereastră” meteo de 2 ore în care s-a executat misiunea aero.

Tânărul a fost evacuat cu elicopterul cu troliu al POA Târgu Mureș și transportat la Spitalul din Vișeul de Sus pentru investigații.

Salvamontiștii coboară pe schiuri

Salvamontiștii coboară de pe munte pe schiuri. Acțiunea de salvare se va încheia complet prin întoarcerea la bază în jurul orei 16.00.

„O acțiune de salvare care a durat peste 30 ore în cele mai grele condiții și la capătul căreia suntem mulțumiți că am mai salvat o viață de om”, au transmis salvamontiștii din Maramureș.

