Salvare dramatică în Munții Făgăraș: 16 ore de intervenție pentru un turist căzut pe Muchia Zănoaga

Bărbatul, cu multiple traumatisme, a fost coborât în condiții extreme din Munții Făgăraș și predat echipajului SMURD.

După aproximativ 16 ore de la primirea apelului, victima a fost predată în siguranță echipajului SMURD sosit la baza muntelui. Celelalte persoane care făceau parte din grup au fost coborâte, de asemenea, în condiții de siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale.

Intervenție complexă în condiții extreme

Intervenția a fost deosebit de complexă și de lungă durată, desfășurată în condiții dificile. Temperaturile negative și zona foarte greu accesibilă, caracterizată de teren accidentat, au îngreunat semnificativ deplasarea și manevrele de salvare, conform Salvamont Brașov.

Finalizarea cu succes a acțiunii a fost posibilă datorită unei colaborări exemplare între cei 18 salvatori montani implicați. Aceștia au acționat coordonat și susținut pe întreaga durată a intervenției.

Victima, un bărbat cu multiple traumatisme

Salvatorii montani au ajuns la victimă în jurul orei 03:00. Aceasta se afla, în urma căzăturii, într-o zonă foarte abruptă și greu accesibilă. Este vorba despre un bărbat care făcea parte dintr-un grup de trei persoane.

Salvamontiștii au evaluat starea acestuia și i-au dat primul ajutor calificat la fața locului. Au constatat multiple traumatisme la picioare, spate și coaste.

Condiții meteo nefavorabile, elicopterul nu a putut interveni

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu a fost posibilă. O parte dintre salvatori au preluat ceilalți doi membri ai grupului, pe care i-au coborât în siguranță.

Restul echipei Serviciului Județean Salvamont Brașov a continuat transportul terestru al victimei către baza muntelui. Bărbatul era conștient și cooperant pe tot parcursul intervenției.

18 salvatori montani din trei formații

La acțiunea de salvare din Valea Viștișoara, pe Muchia Zănoaga, au participat 14 salvatori montani inițial. Ulterior s-a alăturat o echipă formată din doi salvatori montani din Râșnov, pentru a-i sprijini pe colegii aflați în teren.

Salvatorii au aparținut formațiilor Salvamont Brașov, Râșnov și Victoria.

Echipele Salvamont strâng echipamentul utilizat și se retrag din teren. Salvatorii urmează să ajungă la sediul Salvamont din Brașov în aproximativ două-trei ore.