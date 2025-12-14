Prima pagină » Social » Când ceața devine capcană: șase turiști pierduți în Maramureș, un om de 67 ani salvat din râpă

Când ceața devine capcană: șase turiști pierduți în Maramureș, un om de 67 ani salvat din râpă

Salvatorii montani din Maramureș au desfășurat două intervenții în ultimele 24 de ore. Șase turiști rătăciți în zona stânei lui Botezan au fost coborâți în siguranță după o acțiune de peste două ore. Un bărbat de 67 ani căzut într-o râpă a fost salvat și predat echipajului SMURD.
Andreea Tobias
14 dec. 2025, 22:24, Social

Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, formația Borșa, au intervenit în ultimele 24 de ore pentru două situații de urgență în munți.

Șase turiști rătăciți în ceață la stâna lui Botezan

Ssalvatorii montani au intervenit în zona stânei lui Botezan pentru a recupera și a coborî în siguranță șase turiști care se rătăciseră. Speriați, aceștia au sunat la 112 pentru ajutor.

Foto: Salvamont Maramureș

Condițiile meteo erau potrivnice cu ceață densă, iar turiștii nu au mai reușit să se orienteze și să găsească traseul de coborâre. După o acțiune care a durat puțin peste două ore și jumătate, turiștii au fost coborâți în siguranță din munte. Aceștia nu prezentau probleme medicale.

Bărbat de 67 ani, căzut într-o râpă

În urma unui apel de urgență, salvatorii montani de la formația Borșa au intervenit, de asemenea, pentru acordarea primului ajutor și transportul la echipajul SMURD a unei persoane de 67 ani. Bărbatul a suferit răni la cap în urma unei căzături.

Foto: Salvamont Maramureș

Victima mergea într-o zonă cu acces dificil și, din cauza vizibilității reduse, a căzut într-o râpă. După ce a fost găsit și i s-a acordat primul ajutor, salvamontiștii l-au scos și predat echipajului SMURD. Bărbatul a fost transportat la unitatea medicală pentru îngrijiri.

Foto: Salvamont Maramureș

Acțiunea s-a încheiat după o oră și jumătate de la primirea apelului de urgență, iar salvamontiștii s-au retras la baza Salvamont.

