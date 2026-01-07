Iarnă grea în Maramureș. CJSU avertizează: echipați mașinile cu anvelope de iarnă

Marți s-au înregistrat precipitații mixte: ploaie, burniță și lapoviță. Condițiile au favorizat formarea poleiului. La munte a nins slab. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 54 km/h.

Temperaturi negative în toată zona

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer: -3 grade Celsius.

-1 grad Celsius s-a înregistrat în Pasul Prislop, Pasul Gutâi, Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Cavnic și Băiuț.

0 grade Celsius au avut Sighetu Marmației, Borșa, Moisei și Vișeu de Sus.

Stratul de zăpadă ajunge la 24 cm

Stratul de zăpadă măsura:

24 cm în Baia Borșa

22 cm la Cavnic

21 cm la stația meteo Iezer

19 cm la Băiuț

15 cm în Pasul Gutâi

12 cm la Firiza

7 cm la Târgu Lăpuș

2 cm la Ocna Șugatag

1 cm în Baia Mare și la Sighetu Marmației

Gheața este prezentă la malul râurilor Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Cavnic, Iza, Mara și Firiza.

Intervenții masive pe drumuri

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 14 utilaje. Au fost împrăștiate 91 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Angajații societății de drumuri județene au intervenit cu 17 utilaje. Au răspândit 182 tone de material antiderapant.

Condiții actuale pe drumuri

Cad precipitații mixte în județ, sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte ninge. În zonele joase se semnalează ceață.

Condițiile meteorologice favorizează formarea poleiului. Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat subțire, proaspăt de zăpadă.

Avertismentul CJSU pentru șoferi

CJSU reamintește șoferilor despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei.

Vehiculele de tonaj trebuie să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru traversarea pasurilor montane din județ.

Recomandări pentru circulație

Informați-vă cu înainte de a pleca la drum cu privire la condițiile meteorologice și cele din trafic de pe traseul ales.

Conduceți preventiv. Adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule din trafic.

Evitați depășirile inutile, mai ales a coloanelor de mașini. Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei. Folosiți permanent luminile de întâlnire.

NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier.

Prognoza meteo pentru miercuri

Vremea se va răci față de ziua precedentă. Va fi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros.

Pe arii extinse va ninge. Se va depune strat de zăpadă local de 10-15 cm, iar la munte în jur de 20-25 cm.

Local cantitățile de apă vor fi mai însemnate: 10-15 litri pe metru pătrat, iar la munte 20-25 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade, iar cele minime între -5 și -2 grade.