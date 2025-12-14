Exclusiv Gândul: Caz de lepră confirmat în Croația. România a raportat deja două îmbolnăviri

Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră din Croația, boală rară care nu mai fusese raportată în țară de câteva decenii.

Pacientul a fost diagnosticat la timp și se află în afara oricărui pericol, autoritățile sanitare subliniind că nu există risc pentru populație. În paralel, România a raportat deja două cazuri similare, notează gandul.ro.

Potrivit informațiilor oficiale, pacientul din Croația este un lucrător din Nepal, stabilit în țară de aproximativ doi ani împreună cu familia. Acesta a prezentat simptome specifice leprei apărute în urmă cu circa 10 zile și a apelat la serviciile medicale de urgență, boala fiind confirmată rapid. Tratamentul cu antibiotice a fost început imediat.

Autoritățile croate au precizat că este vorba despre un caz importat, la fel ca cele semnalate în România, unde îmbolnăvirile au fost confirmate la pacienți de origine asiatică – o maseuză din Indonezia și sora acesteia. Aceasta este principala legătură dintre cele două țări, în contextul creșterii mobilității internaționale.

„Un caz importat de lepră a fost înregistrat recent în Croația. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate persoanele apropiate au fost identificate prompt și incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio amenințare la adresa sănătății publice și nici niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către populația în general. Sistemul de sănătate implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică și ghidurile profesionale internaționale”, a transmis Institutul Croat de Sănătate Publică, potrivit Gândul.

Ce este lepra

Lepra, cunoscută și ca boala Hansen, este o infecție cronică rară provocată de bacteria Mycobacterium leprae. Deși în trecut a avut un impact devastator, astăzi este tratabilă și vindecabilă cu antibiotice.

Specialiștii subliniază că lepra nu se transmite ușor. Contaminarea necesită contact apropiat și prelungit, timp de mai multe luni, cu o persoană netratată. Contactele sociale obișnuite – la muncă, în transportul public sau în magazine – nu reprezintă un risc.

Autoritățile sanitare din Croația afirmă că nu există risc epidemic, iar sistemul medical este pregătit să gestioneze orice situație. Cazurile izolate pot apărea în contextul călătoriilor internaționale și migrației, însă diagnosticarea rapidă și tratamentul eficient previn răspândirea bolii.

Cazurile din România

În România, autoritățile sanitare au confirmat două cazuri de lepră, primele diagnosticate după 44 de ani, ultimul caz similar fiind raportat în 1981.

Este vorba despre patru femei de origine asiatică, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, originare din Indonezia, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie 2025, cu leziuni cutanate sugestive.

Pe baza investigațiilor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat pe 11 decembrie, iar al doilea caz a fost confirmat oficial pe 12 decembrie, celelalte două fiind încă în curs de evaluare clinică și microbiologică.

Autoritățile subliniază că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, lepra având o contagiozitate redusă și necesitând contact prelungit pentru transmitere.