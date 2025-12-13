Prima pagină » Social » Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga

Un turist este rănit grav la cap și coloană după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga. Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea bărbatului de 56 de ani, din Odorheiul Secuiesc.
Laura Buciu
13 dec. 2025, 18:11, Social

Salvamontiștii din Sibiu, alături de salvamontiștii argeșeni, intervin, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga.

Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab.

În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale.

O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu salvatorii de la Salvamont Argeș, se desfășoară operațiunea de transport a victimei în siguranță.

Victima are 56 ani și este din Odorheiul Secuiesc.

