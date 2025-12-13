Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga

Salvamontiștii din Sibiu, alături de salvamontiștii argeșeni, intervin, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga.

Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab.

În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale.

O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu salvatorii de la Salvamont Argeș, se desfășoară operațiunea de transport a victimei în siguranță.

Victima are 56 ani și este din Odorheiul Secuiesc.