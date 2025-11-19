Intervenție a drumarilor în zonele montane, pentru curățarea carosabilului: Ninge la altitudini mari

Miercuri dimineața, drumarii au intervenit în zona montană, pe DN67C, pentru a curăța carosabilul.

„Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, anunţă, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

Aceștia recomandă șoferilor să nu circule în zonă fără a avea autovehiculele echipate corespunzător.

„Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, este recomandarea drumarilor.

Marți, ANM a actualizat prognoza pentru perioada următoare. Se anunță vreme rece şi precipitaţii mixte, iar în Transilvania și Moldova va ninge, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri. La munte, stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.