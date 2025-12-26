Prima pagină » Social » Cluj: Bărbat care stătea pe carosabil, rănit de un șofer care a dat cu spatele; ambii erau băuți

Un bărbat de 48 de ani, din Bacău, a fost accidentat, vineri seara, de o mașină care dădea cu spatele, în localitatea Apahida, județul Cluj. Atât pietonul, cât și șoferul erau băuți.
Accidentul s-a produs în jurul orei 17:30, pe strada Șomeș din localitatea Apahida.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 48 de ani, din județul Bacău, pieton, în timp ce stătea pe carosabil, a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

În urma investigațiilor, la aproximativ o oră de la producerea evenimentului, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat șoferul în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca, fiind vorba despre un bărbat de 35 de ani, din Cluj-Napoca.

Din verificări a rezultat faptul că acesta a efectuat o manevră de mers înapoi, timp în care a accidentat pietonul. La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului și 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pietonului.

Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

