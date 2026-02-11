Salvamont: 15 persoane, transportate la spital cu ambulanța în ultimele 24 de ore

Un număr de 6 apeluri au fost semnalate, atât pentru Salvamont Brașov cât și alte 6 pentru Salvamont Lupeni, 5 apeluri pentru Salvamont Maramureș, dar și 3 apeluri pentru Salvamont Harghita.

Alte două Apeluri au fost semnalate în Prahova, în timp ce în județele Bacău și Bihor au fost semnalat câte un apel. Salvamontiștii au intervenit într-un caz de urgență și în Vatra Dornei.

În toate aceste cazuri au fost salvate 25 de persoane. Dintre acestea, 15 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.