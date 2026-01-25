Prima pagină » Social » Turiști salvați de Salvamont ca în filmele cu super-eroi

Turiști salvați de Salvamont ca în filmele cu super-eroi

Nici Superman nu ar fi putut salva mai bine decât au făcut-o membrii echipajului Salvamont în interveniția de sâmbătă seara, când trei turiști le-au cerut ajutorul. Ei rămăseseră blocați în zăpadă pe Valea Mălinului, un traseu foarte dur și periculos, mai ales pe timp de iarnă.
sursa foto: Facebook / Salvamont
Luiza Moldovan
25 ian. 2026, 12:49, Social

Intervenție demnă de Superman a unui echipaj Salvamont sâmbătă seara, în Munții Mălinului.

Trei turiști rămăseseră blocați în zăpadă și au cerut ajutorul salvamontiștilor, care au intervenit cu un profesionalism demn de filmele cu super-seroi.

Echipele de Salvamont au intervenit au intervenit cu un elicopter.

Doi salvatori montani au coborât direct în vale, din elicopter, cu un troliu.

Aceștia au adus turiștii pe rând în elicopter, în ceea ce putea să semene cu o scenă dintr-un film cu Tom Cruise, care, se știe, își face singur cascadoriile.

Elicopterul a ușurat mult intervenția

Acțiunea a fost mult ușurată de elicopter.

Altfel, echipe mult mai numeroase de salvamontiști ar fi trebuit să fie dislocate ca să intervină terestru și ar fi durat și mai mult.

Salvamont a mai informat că în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 119 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență.

Serviciul de salvare montană atrage atenția turiștilor să dea dovadă de discernământ și prudență atunci când își aleg traseele montane și să urmărească avertizările meteo.

