Salvamont România a înregistrat în ultimele 24 de ore 86 de apeluri de urgență care au necesitat intervenția salvamontiștilor, în urma cărora 89 de persoane au fost salvate din diferite zone ale țării.
Salvamont România: Peste 80 de intervenții de urgență în ultimele 24 de ore
sursa foto: Salvamont România
Radu Mocanu
19 ian. 2026, 09:46, Social

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 86 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Salvamont România. 

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate de structurile Salvamont din municipiul Brașov care au înregistrat 13 apeluri, Suceava cu 12 apeluri, urmate de Salvamont Lupeni care a avut 7 apeluri, dar și  Prahova, Sibiu și Sinaia cu câte 6 apeluri fiecare. 

În urma misiunilor, 89 de persoane au fost salvate. Dintre acestea, 37 au necesitat transport, fiind duse la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, în timp ce restul persoanelor au fost preluate de apropiați. 

Salvamontiștii au anunțat că au primit și 38 de apeluri prin care se solicitau informații și sfaturi privind traseele turistice din zonele montane.  

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată în încheierea mesajului publicat de salvamontiști. 

 

