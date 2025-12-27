Prima pagină » Social » Rusia lovește instalațiile energetice, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute

Rusia lovește instalațiile energetice, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute

Forțele ruse au atacat sâmbătă instalațiile energetice din Ucraina în timpul unui val major de frig și temperaturi extreme în țară. Au fost provocate daune mari.
Rusia lovește instalațiile energetice, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute
Nițu Maria
27 dec. 2025, 17:37, Social

Forțele ruse au lansat sâmbătă un atac asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică și de gaze prin atacuri cu drone asupra centralelor de cogenerare și a instalațiilor de producție ale Grupului Naftogaz.

„Este clar că aceste atacuri sunt programate să coincidă cu valul de frig – inamicul încearcă să exploateze înghețul și cererea maximă de energie pentru a paraliza sistemul”, a declarat Serhii Koretsky, președintele consiliului de administrație al Naftogaz din Ucraina.

Acesta a spus că echipele de urgență, tehnice și toate unitățile specializate lucrează la capacitate maximă pentru a remedia pagubele, scrie Kyiv Post.

Infrastructura Grupului Naftogaz, care include extracția și transportul gazelor, a suferit daune semnificative în urma atacurilor aeriene rusești.

Un nou val de atacuri asupra instalațiilor ucrainene de gaze a început în ianuarie 2025.
A fost redusă producția cu aproape 60%, ceea ce a contribuit la încetinirea creșterii economice a țării.

În primul trimestru al anului 2025, PIB-ul real al Ucrainei a crescut cu doar 0,5%, potrivit Băncii Naționale a Ucrainei. Această creștere modestă este o urmare a distrugerii infrastructurii de gaze.

Presiunea exercitată de o forță de muncă suprasolicitată a influențat inflația și a limitat dezvoltarea economică a Ucrainei.

