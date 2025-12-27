Presiunea exercitată de o forță de muncă suprasolicitată a influențat inflația și a limitat dezvoltarea economică a Ucrainei.

În primul trimestru al anului 2025, PIB-ul real al Ucrainei a crescut cu doar 0,5%, potrivit Băncii Naționale a Ucrainei. Această creștere modestă este o urmare a distrugerii infrastructurii de gaze.

A fost redusă producția cu aproape 60%, ceea ce a contribuit la încetinirea creșterii economice a țării.

Un nou val de atacuri asupra instalațiilor ucrainene de gaze a început în ianuarie 2025.

Acesta a spus că echipele de urgență, tehnice și toate unitățile specializate lucrează la capacitate maximă pentru a remedia pagubele, scrie Kyiv Post .

„Este clar că aceste atacuri sunt programate să coincidă cu valul de frig – inamicul încearcă să exploateze înghețul și cererea maximă de energie pentru a paraliza sistemul”, a declarat Serhii Koretsky, președintele consiliului de administrație al Naftogaz din Ucraina.

Forțele ruse au lansat sâmbătă un atac asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică și de gaze prin atacuri cu drone asupra centralelor de cogenerare și a instalațiilor de producție ale Grupului Naftogaz.

Pentru a acoperi sezonul de încălzire 2025-2026, Ucraina are nevoie de aproximativ 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) pentru importuri suplimentare de gaze.

Prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a declarat într-o sesiune de întrebări guvernamentale din octombrie, conform Ukrinform, că finanțarea va proveni dintr-un amestec de rezerve interne și sprijin internațional.

Anterior, Ucraina se putea baza în principal pe producția internă de gaze pentru iarnă.

Acum, Ucraina trebuie să importe 4,4 miliarde de metri cubi de gaze, aproape 70% din costuri fiind acoperite de echipa Naftogaz actuală.

Numai în prima jumătate a anului 2025, Ucraina a importat 2,3 miliarde de metri cubi, de peste 19 ori mai mult decât cei 0,12 miliarde de metri cubi importați în aceeași perioadă din 2024, conform datelor DixiGroup citate de Energy Map.

Costul acestor importuri a ajuns la 1,17 miliarde de dolari, în creștere semnificativă față de 36,4 milioane de dolari în anul precedent.