Sondaj. Ucrainenii nu mai cred într-un final rapid al războiului și rămân hotărâți să reziste

Tot mai mulți ucraineni se îndoiesc că războiul cu Rusia se va încheia curând, potrivit unui sondaj publicat luni, 2 februarie, de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS).

Aproximativ 43% dintre respondenți nu cred că conflictul se va termina în 2026, cu 14 puncte procentuale mai mult față de luna decembrie, scrie Kyiv Independent.

Cercetarea, realizată între 23 și 29 ianuarie, arată și că 65% dintre participanți spun că sunt pregătiți să suporte războiul „atâta timp cât este necesar”.

În luna decembrie, acest procent era de 62%, iar în martie 2025 ajungea la 54%.

Rezultatele apar în contextul în care încercările președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace nu au dus la un rezultat concret. Kievul și Moscova rămân în dezacord.

Conform datelor furnizate, doar aproximativ 20% dintre respondenți se așteaptă la un acord de pace până la jumătatea anului 2026.

Alți 18% dintre respondenți cred că un final al războiului ar putea avea loc în a doua parte a anului, date care arată o neîncredere tot mai mare în progresul negocierilor.

O nouă rundă de discuții între oficiali ucraineni, ruși și americani este programată la Abu Dhabi, în perioada 4-5 februarie. Temele principale vor fi despre un armistițiu energetic și regiunea Donbas.

Moscova a cerut retragerea completă a Ucrainei din regiunile Donețk și Luhansk, dar cu toate astea, solicitare a fost respinsă de autoritățile de la Kiev.

Ucraina controlează în continuare mai multe poziții din Luhansk și aproximativ un sfert din Donețk, inclusiv o „centură de fortăreață” foarte importantă, în orașele Sloviansk și Kramatorsk.

Conform sondajului KIIS, 52% dintre respondenți resping un acord de pace care ar permite Rusiei să preia întregul Donbas în schimbul unor garanții de securitate pentru Ucraina.

În același timp, 40% spun că ar accepta o astfel de soluție. Procentele rămân aproape identice cu cele dintr-un sondaj realizat la începutul lunii ianuarie.

Aproximativ 88% dintre ucraineni consideră atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice drept o încercare de a lăsa populația fără căldură și electricitate, pentru a forța capitularea.

De asemenea, aproape 90% dintre respondenți cred că Ucraina ar trebui să lovească ținte aflate pe teritoriul rusesc. Dintre aceștia, 80% spun că astfel de atacuri pot viza și obiective non-militare, precum centrale electrice sau infrastructura petrolieră.