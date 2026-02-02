Prima pagină » Politic » Un partid parlamentar propune eliminarea impozitului pe locuință

Un partid parlamentar propune eliminarea impozitului pe locuință

Un partid parlamentar propune eliminarea impozitului pentru prima locuință. Inițiatorii spun că este o premieră pentru România. Dacă propunerea va fi aprobată, vor plăti impozit doar românii care au mai multe locuințe.
Un partid parlamentar propune eliminarea impozitului pe locuință
Petru Mazilu
02 feb. 2026, 14:22, Politic

Eliminarea impozitului pentru locuință este propunerea AUR. Deputatul Ștefăniță-Alin Avrămescu a făcut anunțul luni, în cadrul unei conferințe de presă.

„AUR propune eliminarea impozitului pe locuințe (…) impozitarea să se facă nu de la prima locuință, ci de la a doua, a treia și așa mai departe”, a declarat Ștefăniță-Alin Avrămescu.

El a explicat că propunerea a apărut ca urmare a creșterii impozitelor și taxelor de la 1 ianuarie.

„Am văzut niveluri aberante de taxare a românilor”, a adăugat deputatul AUR.

Proiectul va fi depus zilele următoare.

„AUR consideră că dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului. Propunerea AUR este clară: prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate. Acest model funcționează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă. Impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată”, au transmis reprezentanții AUR.

Conferința de presă a fost organizată pentru a marca începutul noii sesiuni parlamentare.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Băutura mai energizantă decât orice espresso! Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor