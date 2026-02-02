Un partid parlamentar propune eliminarea impozitului pe locuință

Eliminarea impozitului pentru locuință este propunerea AUR. Deputatul Ștefăniță-Alin Avrămescu a făcut anunțul luni, în cadrul unei conferințe de presă.

„AUR propune eliminarea impozitului pe locuințe (…) impozitarea să se facă nu de la prima locuință, ci de la a doua, a treia și așa mai departe”, a declarat Ștefăniță-Alin Avrămescu.

El a explicat că propunerea a apărut ca urmare a creșterii impozitelor și taxelor de la 1 ianuarie.

„Am văzut niveluri aberante de taxare a românilor”, a adăugat deputatul AUR.

Proiectul va fi depus zilele următoare.

„AUR consideră că dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului. Propunerea AUR este clară: prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate. Acest model funcționează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă. Impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată”, au transmis reprezentanții AUR.

Conferința de presă a fost organizată pentru a marca începutul noii sesiuni parlamentare.