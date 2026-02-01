Prima pagină » Știri externe » Iran declară armatele statelor UE, inclusiv România, drept „grupări teroriste”

Parlamentul iranian a anunțat duminică faptul că tratează armatele statelor europene drept „organizații teroriste”, după ce Uniunea Europeană a convenit să includă IRGC pe lista organizațiilor teroriste. Măsura vizează toate forțele armate ale statelor membre UE, deci și Armata României, potrivit declarațiilor făcute în plen.
Gabriel Negreanu
01 feb. 2026, 14:01, Știri externe

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, care a invocat Articolul 7 din legea iraniană privind „măsurile reciproce” în cazul desemnării IRGC ca organizație teroristă. Qalibaf a spus că „armatele țărilor europene sunt considerate grupuri teroriste” și a avertizat că responsabilitatea pentru consecințe „revine Uniunii Europene”.

Potrivit Reuters, parlamentarii iranieni au apărut în sală purtând uniforme ale IRGC, în semn de susținere, și au scandat lozinci antiamericane și anti-europene după discurs. Totodată, Qalibaf a indicat că o comisie parlamentară de securitate ar putea analiza inclusiv expulzarea atașaților militari ai statelor UE din Iran.

Decizia europeană a fost anunțată joi ca un „acord politic” la nivelul miniștrilor de externe ai UE, în contextul reprimării violente a protestelor din Iran. Într-o postare publică, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a prezentat desemnarea drept un răspuns la „represiune”, iar Ursula von der Leyen a salutat măsura ca fiind „demult așteptată”.

În schimb, presa iraniană apropiată autorităților susține că desemnarea IRGC ar fi fost luată „în conformitate cu ordinele președintelui SUA și ale liderilor regimului sionist” și că UE ar fi făcut un pas care „accelerează irelevanța Europei” în noua ordine globală.

Oficialii iranieni au insistat că IRGC ar fi o forță-cheie în lupta antiteroristă și au invocat operațiunile împotriva Statul Islamic (Daesh/ISIS), precum și moartea generalului Qassem Soleimani, prezentat drept unul dintre cei mai importanți comandanți ai corpului.

Comentatori europeni au descris reacția Teheranului drept una mai degrabă simbolică, amintind că Iranul folosește o lege din 2019 pentru a răspunde „în oglindă” desemnărilor similare făcute anterior de alte state. În paralel, tensiunile regionale rămân ridicate: Ali Khamenei a avertizat duminică asupra riscului unui conflict regional în cazul unei acțiuni militare americane, relatează Associated Press.

