Ilie Bolojan: pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Radio România Actualități că reforma administrației publice va fi adoptată împreună cu măsuri de relansare economică.

„Da, în discuția pe care am avut-o, aceste două proiecte ar urma să fie adoptate în același pachet”, a spus Bolojan, întrebat dacă legea privind reforma administrației publice va fi însoțită și de măsuri de relansare economică.

Premierul a explicat că România trebuie să corecteze acumulările negative din zona bugetară și pună economia „pe baze sănătoase”, prin investiții care să creeze locuri de muncă.

„Noi, ca țară, în afară de a ne corecta acumulările negative bugetare pe care le-am înregistrat în acești ani, suntem în situația în care, pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase. Și atunci, sunt câteva probleme de bază și câteva pârghii de stimulare a unor investiții care să genereze locuri de muncă și care să genereze mai multe oportunități pentru români”, a declarat el.

În acest context, Ilie Bolojan a susținut că este nevoie și de măsuri care să reducă ieșirea din economia reală a persoanelor apte de muncă.

„Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile prin care oameni care sunt apți de muncă, ies din economia reală. Asta înseamnă să creștem vârsta de pensionare, pentru că cei care ies la 50 de ani la pensie nu mai au cu cine să fie înlocuiți. Generațiile de astăzi sunt de trei ori mai mici decât cele din urmă cu 20, 30, 40, 50 de ani ca număr. Deci nu mai are cine să îi înlocuiască”, a afirmat premierul.