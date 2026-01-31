Arafat cere inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, scris sâmbătă dimineața pe Facebook Raed Arafat.

El arată că țări precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, arată șeful DSU.

El spune că, așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți.

„Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități. În același timp, rețelele sociale au devenit un spațiu favorabil pentru: cyberbullying,

umilire publică și stigmatizare, presiune socială constantă, comparație toxică și validare artificială”, susține Arafat.

Risc sistemic, răspuns de politică publică

În opinia lui, aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată pentru copii și adolescenți: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale.

„A spune că nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, adaugă Raed Arafat.

El consideră că „este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere”.