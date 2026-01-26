Prima pagină » Știri externe » Rusia insistă asupra Donbasului în negocierile de pace de la Abu Dhabi

Rusia insistă asupra Donbasului în negocierile de pace de la Abu Dhabi

Problema teritoriului rămâne un punct esențial și non-negociabil pentru Rusia în perspectiva unui eventual acord de încetare a luptelor din Ucraina, a transmis luni Kremlinul, după două zile de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi.
26 ian. 2026

Moscova își menține poziția conform căreia controlul asupra regiunii Donbas este fundamental pentru orice înțelegere de pace, relatează agențiile internaționale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema teritorială este de „o importanță fundamentală” pentru partea rusă.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru”, a afirmat Peskov, citat de agenția TASS. Oficialul rus a subliniat că această abordare face parte din așa-numita „formulă Anchorage”, un cadru de negociere invocat de Moscova.

Rusia insistă asupra Donbasului în cadrul așa-numitei „formule Anchorage”

„Formula Anchorage” se referă, potrivit unei surse apropiate Kremlinului, la un presupus acord convenit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în cadrul summitului din Alaska, desfășurat în august 2025.

Conform aceleiași surse, acest acord ar prevedea ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregii regiuni Donbas și să accepte înghețarea liniilor frontului în alte zone din estul și sudul Ucrainei, ca bază pentru un viitor acord de pace.

Autoritățile de la Kiev au respins în mod repetat aceste solicitări, afirmând că nu vor ceda teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă. În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 90% din regiunea Donbas, însă Kievul consideră orice concesie teritorială drept inacceptabilă.

Negocierile de la Abu Dhabi continuă

Agenția rusă RIA l-a citat pe Dmitri Peskov afirmând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce a numit „discuții constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

Negociatorii ruși, ucraineni și americani s-au întâlnit sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, pentru a discuta condițiile unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina, conflict care durează de aproape patru ani. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ trei ore, fără un anunț concret privind un progres major.

Rusia insistă asupra Donbasului și la următoarea rundă de negocieri

Un oficial american a declarat că o nouă rundă de discuții ruso-ucrainene, mediate de Statele Unite, este programată pentru duminică, 1 februarie, tot la Abu Dhabi.

Problema Donbasului rămâne principalul obstacol în calea unui acord de pace, în condițiile în care Rusia insistă asupra recunoașterii controlului său asupra regiunii.

