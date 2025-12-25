Accident grav pe pârtie la Predeal: o femeie lovită de o sanie și-a pierdut cunoștința. Avertisment dur al Salvamont

O femeie care se dădea, joi, cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței. Din această cauză a fost nevoie de intervenția echipajelor de salvare, potrivit brasovenii.ro.

Salvamontiștii au intervenit la fața locului și i-au acordat victimei primul ajutor. Ulterior, persoana a fost predată conștientă echipajului SMURD sosit pentru continuarea îngrijirilor medicale.

Reprezentanții Salvamont Predeal, din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov, transmit că turiștii trebuie să aibă grijă, deoarece săniile pot prinde multă viteză. În acest context, orice moment de neatenție poate transforma o activitate recreativă într-un accident grav. Astfel, salvamontiștii fac apel la atenție și responsabilitate pe pârtie, acestea fiind singurele măsuri prin care se pot evita accidentele de orice fel.

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomerație și lipsa unei distanțe de siguranță între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar și aparent minoră, poate avea consecințe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorința de senzații mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor.

Facem apel la responsabilitate, prudență și bun-simț. Folosiți doar zonele special amenajate, adaptați viteza la condițiile din teren și la nivelul de experiență, păstrați distanța față de ceilalți și supravegheați copiii. Un singur moment de neatenție sau de entuziasm exagerat poate avea consecințe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenția rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a transmis Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.