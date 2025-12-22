Prima pagină » Social » Salvamont Brașov, mesaj tranșant pentru turiști: Munții nu sunt caiet de autografe!

„Munții nu sunt caiet de autografe!” - Salvamont Brașov îi avertizează pe turiști să nu mai lipească autocolante și să nu zgârie indicatoarele montane, gesturi care pot pune în pericol siguranța celor care urcă pe trasee.
Gabriel Pecheanu
22 dec. 2025, 08:20, Social

Salvamont Brașov trage un semnal de alarmă și le cere turiștilor să nu mai vandalizeze stâlpii și indicatoarele montane, avertizând că „tentația de a lăsa un semn” poate pune în pericol siguranța celor care urcă pe munte.

Reprezentanții Salvamont spun că, deși muntele este frumos și starea de bine îi face pe unii să lipească autocolante sau să zgârie indicatoarele „în joacă”, aceste gesturi aparent nevinovate au consecințe serioase. „Marcajele sunt puse pentru siguranță, nu pentru decor. Fiecare autocolant lipit «doar un pic» înseamnă mai puțină vizibilitate și mai multă confuzie pentru următorul turist”, transmit salvatorii montani.

Salvamontiștii atrag atenția că indicatoarele nu sunt panouri publicitare, albume de amintiri sau caiete de autografe, iar deteriorarea lor poate duce la rătăciri sau chiar la situații de risc pe trasee.

Mesajul lor este simplu și direct: dacă vrei să lași o urmă pe munte, fă-o responsabil.

„Lasă o poză, o amintire frumoasă sau o poveste spusă prietenilor, nu zgârieturi pe indicatoare”, este apelul Salvamont Brașov către toți iubitorii de drumeții.

