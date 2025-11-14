Colegiul Medicilor Stomatologi din Capitală demarează cercetarea disciplinară după decesul fetiței de doi ani

Colegiul Medicilor Stomatologi din București (CMSB) s-a autosesizat în cazul tragediei petrecute joi seară într-o clinică privată, unde o fetiță de doi ani a decedat în timpul unei proceduri stomatologice ce presupunea administrarea unei anestezii.

În urma ședinței Biroului Executiv, instituția a decis declanșarea unei cercetări disciplinare, iar rezultatele investigației efectuate de Comisia de Disciplină vor fi comunicate public la finalizarea procedurii.

CMSB oferă suport complet anchetei judiciare

Reprezentanții CMSB au transmis că vor sprijini integral ancheta penală aflată în derulare.

Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice, copila având și „o patologie cronică preexistentă complexă”.

Procurorii au deschis dosar penal

Dosarul penal în cazul decesului fetiței de 2 ani la clinica stomatologică din București a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală In Rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă.

Cercetările au fost preluate, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.