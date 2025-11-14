Dosar penal pentru ucidere din culpă deschis după moartea fetiției de 2 ani, din București

Dosarul penal în cazul decesului fetiței de 2 ani la clinica stomatologică din București a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală In Rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă.

Cercetările au fost preluate, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice, copila având și „o patologie cronică preexistentă complexă”.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, joi, cu privire la faptul că o copilă în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.